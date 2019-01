Orbán nélkül tárgyalnak a bevándorlásmentes Európa jövőjéről

Matteo Salvini vörösbort szürcsöl pufidzsekiben Fotó: Mairo Cinquetti/NurPhoto

A Reuters szerint Lengyelországba utazott és szerdán a lengyel kormánypártot, a Jog és Igazságosságot vezető Jaroslaw Kaczynskival találkozik Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, hogy egyeztessen az euroszkeptikus erők összefogásának lehetőségéről a közelgő Európai Parlamenti választásokon.



A találkozót a lengyel belügyminiszter Joachim Brudzinski hozta tető alá, kimondottan abból a célból, hogy a választás előtti és azt követő teendőkről egyeztessenek szövetségesükkel.

Az Északi Ligát vezető Salvini ambicionálja, hogy a választás után a nemzetközi porondon egy újraformálódó szélsőjobboldali blokk élére álljon, ami aztán képes új irányt szabni az Európai Uniónak.

Még arra is célzott, hogy megpályázná az Európai Bizottság elnöki pozícióját, mivel az unió jelenlegi vezetői elárulták az európai álmot. Hasonló hangot ütött meg Kaczynski már évek óta hangoztatja, hogy több jogosultságot kelleni hagyni a tagállamok szintjén, és az uniót irányító politikai megújulásra szorul.

(A Jog és Igazságosság az elmúlt években a lengyel jogállamiság, a bevándorlás területén is ütkezett az Európai Bizottsággal.)

A Reuters is megemlíti, hogy a több nemzeti szuverenitást követelő kormányok listája a magyarral lenne teljes, és hogy Salvini tavaly több potenciális partnerrel is találkozott, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel is, aki (a jelenleg a Néppárthoz tartozó Fidesz élén) szintén nyitva hagyta a csatlakozás lehetőségét egy későbbi bevándorlásellenes európai csoportosuláshoz.

A cikk szerint mindenesetre Salvini látványos ambíciója az, hogy a Ligát magában foglaló Nemzet és Szabadság Európája és a lengyel kormánypártot soraiban tudó (a Brexit és a brit konzervatívok távozása miatt amúgy is meggyengülni látszó) Európai Konzervatívok és Reformisták frakciók egyesítésével egy nagy reformista-bevándorlásellenes európai tömörülést hozzon létre.

Elemzők szerint a nagy lengyel-olasz barátság egyik akadálya az orosz kapcsolat lehet. Míg a lengyelek hagyományosan kritikusak és bizalmatlanok Moszkvával szemben, addig Salvinit az egyik leginkább Kreml-barát vezetőként tartják számon az unióban. (Reuters)