Válik a világ leggazdagabb embere, Jeff Bezos

Huszonöt évi házasság után válik Jeff Bezos, az Amazon.com alapítója, vezérigazgatója és felesége, MacKenzie Bezos. A hírt közös nyilatkozatban szerdán jelentette be a házaspár.

Jeff Bezos és MacKenzie Bezos tavaly áprilisban Fotó: JORG CARSTENSEN/AFP

Az 54 éves Bezos a világ leggazdagabb embere, vagyona több mint 160 milliárd dollárra rúg az Amazonban lévő részesedésének köszönhetően, amely ezen a héten lett ismét az amerikai értéktőzsde legértékesebb vállalata, megelőzve a Microsoftot.

"Tudatni akarjuk az emberekkel életünk egy fejleményét..., úgy döntöttünk, hogy elválunk és barátokként folytatjuk életünket" - írták Twitter-üzenetükben. "Egy család maradunk, jó barátok, és folytatni fogjuk közös vállalkozásainak és projektjeinket" - tették hozzá.

A 48 éves MacKenzie Bezos író, San Franciscóban nőtt fel. A Princeton Egyetemen végezte tanulmányait és akkor ismerkedett meg Jeff Bezossal, amikor egy New York-i kockázati tőkealaphoz jelentkezett munkára. A házaspárnak négy gyermeke van, lányukat Kínából fogadták örökbe.

Egy tavalyi berlini konferencián Bezos arról beszélt, hogy az Amazon 1994-es létrehozásánál létfontosságú volt Mackenzie támogatása, felesége végezte a könyvelést az online kereskedés első évében.

"Ha szerető és támogató emberek vannak az életedben, mint MacKenzie, a szüleim, nagyapám, nagymamám, képessé válsz arra, hogy kockázatot vállalj" - mondta akkor.

A közlemény kitér arra is, hogy ha előre tudták volna, hogy 25 év után el fognak válni útjaik, akkor is belevágtak volna, mivel nagyszerű életük volt együtt, és csodálatos jövő is áll előttük, mint szülők, barátok és partnerek több projektben. (MTI, BBC)