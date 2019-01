Másodszor is visszadobta a bíróság Ashley Judd Harvey Weinstein elleni keresetét

"A kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy ez a per jogtalan, így boldogok vagyunk, hogy ezt a bíróság is kimondta" - értékelték Harvey Weinstein, a szexuális zaklatási botrányba keveredett hollywoodi mogul ügyvédei azután, hogy a Los Angeles-i szövetségi bíróság visszadobta Ashley Judd színésznő keresetét. A nyilatkozat persze kissé kiforgatja a valóságot: a bíróság nem mentette fel Weinsteint, nem állította azt, hogy a producer nem zaklatta Ashley Juddot. Philip Guiterrez bíró arra hivatkovza dobta vissza Judd keresetét, hogy a színésznő azt nem a megfelelő jogcímen adta be, vagyis az a jogszabály, amire hivatkozik, nem alkalmazható az ügyében. Gutierrez Judd másik keresetét viszont befogadta: azt, amiben Judd azzal vádolja Weinsteint, hogy bosszúból nem engedte munkához jutni.

Ezt amúgy egy világhírű tanúja is igazolta. Peter Jackson, a Gyűrük Ura trilógia rendezője 2017-ben mesélte el, hogy 2002-ben szerepet akart ajánlani Juddnak, de a Weinstein Company, a film produkciós cége feketelistázta Juddot, Weinstein pedig még külön is beszélt Jacksonnal, azt mondta, hogy Juddal "rémálom" a közös munka. Weinstein tagadja, hogy ilyesmi történt volna. A producer ellen amúgy egy büntetőper is folyamatban van, abban öt áldozata vádolja szexuális zaklatással és nemi erőszakkal.

Judd zaklatás miatti polgári keresetét tavaly szeptemberben egyszer már visszadobta a bíróság, de azóta változtak a kaliforniai törvények, melyek most már a rendezőkre és a producerekre is kiterjesztette a munkahelyi szexuális zaklatásra vonatkozó jogszabályok hatályát. Guiterrez bíró szerint viszont ezt a törvényt visszamenőleg nem lehet alkalmazni. (Via BBC)