Az évszázad hóesése zúdult az Alpokra az elmúlt napokban

Derékig érő hó borít egy alpesi temetőt az ausztriai Vordernbergben. Fotó: ERWIN SCHERIAU/AFP

Akkora havazás volt a héten az Alpokban, ami általában csak egyszer fordul elő egy nemzedék életében. Az osztrák meteorológiai szolgálat szerint változó, hogy hol mennyi hó esett, de a legtöbb helyen annyi, amennyi csak 30-100 évente fordul elő. Ausztria és Bajorország egyes részein pénteken további ötven centi havat várnak, pedig vannak helyek, ahol az elmúlt napokban már három méter hó esett.

A bajorországi Miesbachban például már hétfőn vészhelyzetet hirdettek, Jachenauban pedig a tűzoltók látják el áruval a helyi élelmiszerboltot, mert az áruszállító teherautók képtelenek megközelíteni a települést. Az ausztriai Hohentauernbe már a tűzoltók se tudnak bejutni. A falut szombaton zárta el a világtól a hó. 270 turista, köztük 60 gyerek rekedt a településen arra várva, hogy az oda vezető két hágó közül legalább az egyik megnyíljon.

Franz Haas, egy helyi hoteltulajdonos szerint a szokásosnál kisebb vendégforgalomnak és a közeli farmoknak hála azért nem kell aggódniuk, hogy elfogy az étel, és még gázból is van két hétre elegendő. Őt amúgy a 60-as és a 70-es évek kemény teleire emlékeztette a mostani időjárás. (Via The New York Times)