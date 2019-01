Mínusz 17 fok!

Nincs is olyan hideg, mormogtam magamnak ma reggel a villamosmegállóban, és valóban, Budapesten egészen mérsékelt az időjárás, alig mínusz 4 fok van. Meg is döbbentem a Meteorológiai Szolgálat hőtérképén, részben mert a Dunántúlon helyenként még ennél is melegebb van, van ahol még csak nem is fagy.

Nem úgy az ország keleti felén, ahol a Kiskunságban még sík vidéken is mértek mínusz 9-12 fokot, az Északi-Középhegység fagyzugos völgyeiben pedig akár a címben is jelzett mínusz 17 fokot is! Az ország legkeletibb vidékein pedig hófúvás és széllökés miatt riasztás, extrém hideg miatt figyelmeztetés van életben.

Napközben változóan felhős idő mellett több órás napsütésre is számíthatunk, jelentéktelen hószállingózás csak néhol fordulhat elő. Estére viszont északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúl északi részén már kezdetét veszi a havazás.

A szombatra virradó éjszaka megint dermesztően hideg lesz, helyenként mínusz 15 fokig hűlhet a levegő. És egész hétvégén folytatódik majd a havazás, úgyhogy akik útra kelnek, ilyen útviszonyokkal számoljanak!