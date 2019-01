Trump a gazdasága megroppantásával fenyegette meg Törökországot, ha megtámadnák a kurdokat Szíriában

Donald Trump gazdasága tönkretételével fenyegette meg Törökországot, ha a török hadsereg megtámadná a szíriai kurdokat az amerikai csapatok kivonása után. A kurdok eddig ugyanis az Egyesült Államok legfőbb szövetségesei voltak Észak-Szíriában az Iszlám Állam elleni harcban. Csakhogy közben Törökország terrorszervezetnek tekinti a Népi Védelmi Egységek (YPG) nevű kurd szervezetet, és attól tart, hogy a Szíriában megerősödő kurdok a törökországiakat is felbátorítanák. Az amerikai elnök vasárnap a Twitteren a kurdokat is figyelmeztette, hogy ne provokálják Törökországot, és egy létrehozandó 20 mérföldes biztonsági zónát is megemlített.

A posztban Donald Trump azt írta, hogy eddig Oroszország, Irán és Szíria voltak a legnagyobb haszonélvezői az Egyesült Államok az Iszlám Állam elpusztításán dolgozott. Persze az amerikaiaknak is hasznos volt, de az elnök szerint itt az ideje, hogy hazavigyék a csapataikat, és véget vessenek a „soha véget nem érő háborúknak”.

Trump arra is utalt, hogy ha az Iszlám Állam egységei újjáalakulnának, az amerikai katonát ugyanúgy tudják támadni őket a közeli bázisokról.

Az amerikai csapatok fokozatos kivonásának decemberi bejelentése után Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal fenyegetődzött, hogy katonai támadást indít a Szíria északi részén - az amerikaiak vezette koalíciós erőkkel együtt - harcoló kurd milicisták ellen.

A hét elején John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó Jeruzsálemben tárgyalt, és azt mondta: Törökország támadni akarja a szíriai kurdokat. Ankarát feldühítette a kijelentés, és Erdogan a „legalávalóbb, legbecstelenebb és legrondább” rágalomnak minősítette Bolton szavait.

Bolton egy pénteki rádióinterjúban követelte, hogy Ankara vállaljon kötelezettséget Washington kurd szövetségeseinek biztonságáért. (BBC/MTI)