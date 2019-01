Három pitbull támadt egy 13 éves fiúra egy Somogy megyei faluban

Az RTL Klub Híradója számolt be róla, hogy a Somogy megyei faluban, Ötvöskónyiban kedd reggel egy 13 éves fiú éppen az óvodába kísérte húgát, amikor az utcán rájuk rontott három pitbull.

Mint a helyiek elmesélték, a gyerek próbálta védeni húga épségét, aki így el tudott szaladni, és egy arra járó férfitól kért segítséget. A férfi látta azt is, ahogy ekkor megérkezett a kutyák gazdája is, aki ütni kezdte a pitbullokat, majd felemelte a gyereket, de ekkor is ugráltak fel a kutyák.

A férfi a kislánnyal berohant egy közeli házba, ahova a kutyák gazdája is berohant, ölében a fiúval. Azonnal hívták a mentőket. A fiú a fején, a lábán és a karján szenvedett súlyos sérüléseket.

A kutyák gazdája azt állítja, nem ő hagyta nyitva a kertkaput, a falubeliek szerint azt állítja, hogy valaki kiengedhette az állatait.