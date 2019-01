Megkapja az állami támogatást a Párbeszéd és a Momentum

Megszünteti az Állami Számvevőszék az állami támogatás felfüggesztését, így a Párbeszéd és a Momentum is megkaphatja azt az állami támogatást, ami a két párt elérhetőségének tisztázatlansága miatt került veszélybe. A Párbeszéd erről már hivatalos értesítést is kapott, a HVG pedig úgy tudja, hogy a Momentum esetében is kiadták az engedélyt az utalásra.



Azt még nem tudni, hogy valójában mikor fogják elutalni a pénzt, a Párbeszéd mindenesetre azzal is számol, hogy csak áprilisban, a következő negyedéves pénzzel együtt kapják majd meg.

Az ÁSZ korábban azért állította le az utalást, mert szerintük a két párt nem biztosította a kampánypénzek ellenőrzésének feltételeit, az ellenőrzés lefolytatását, és egyiket sem lehetett többszöri megkereséssel sem elérni a székhelyén. A kampányköltések ellenőrzése ugyanakkor még mindig folyamatban van, a HVG szerint ezekről a jelentés hamarosan publikus lesz.