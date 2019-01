Trumpban felmerült, hogy otthagyná a NATO-t

A Fehér Ház több magas rangú tisztségviselője is megerősítette a New York Timesnak, hogy Donald Trump amerikai elnök 2018 folyamán többször is beszélt arról, hogy ő személy szerint kilépne a NATO-ból.

A lap szerint Trump a 2018 nyári, kaotikus NATO-csúcstalálkozó idején azt mondta nemzetbiztonsági tanácsadóinak, hogy nem látja értelmét a katonai szövetségnek, ami szerinte csak viszi az amerikai pénzt. A tanácsadóknak akkor még sikerült ragaszkodniuk az évtizedes amerikai biztonsági stratégiához, amelynek 1949 óta kulcseleme az észak-atlanti szövetség.

Ahogy a cikk és az abban megszólalók is megjegyzik, már a NATO-ból kilépés lehetőségének megemlítése is hatalmas győzelem lenne Oroszország és Vlagyimir Putyin számára, akinek fő célja éppen a nyugati hadseregeket egybefogó szövetség meggyengítése. Ahogy James G. Stavridis, a NATO egykori katonai főparancsnoka megfogalmazta: „ez már ötletszinten is az évsázad ajándéka lenne Putyin számára”.

A Times megkérdezte a Fehér Házat is, ahonnét csak Trump júliusi nyilatkozatára hívták fel a figyelmet, amelyben arról beszélt, hogy Amerika „nagyon erősen” elkötelezett a NATO mellett, amit „nagyon fontosnak” tartanak.