A kormány leállására hivatkozva kéri Trumpot évértékelője elhalasztására Pelosi

Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata elnöke 2019. január 10-i sajtótájékoztatójáról távozóban. Fotó: RON SACHS/Picture-Alliance/AFP

Ügyes húzással próbálja megfosztani Donald Trumpot a lehetőségtől, hogy főműsoridőben, hosszasan kampányolhasson a határfala mellett:

a kormányzat leállására hivatkozva azt kérte az elnöktől, hogy halassza el évi rendes évértékelő beszédét.

Pelosi mindezt biztonsági okokkal indokolta. Az elnök hagyományos évértékelőjét a szokások szerint az amerikai törvényhozás közös ülésén tartja, vagyis ilyenkor a teljes amerikai politikai elit egy helyen tartózkodik:

a képviselők és a szenátorok mellett ugyanis a legfelsőbb bíróság és a kormány tagjai, valamint a nemzetközi diplomáciai testület is a helyszínen szokta figyelni, ahogy az elnök beszél. Ilyenkor több száz ügynöknek és biztonságinak kell dolgoznia az épület biztosításán, hiszen ilyenkor ténylegesen le lehetne fejezni az Egyesült Államok vezetését.

Ugyanakkor most a kormányzat leállása miatt - amire azért került sor, mert Trump nem volt hajlandó elfogadni úgy a költségvetést, hogy abban nem adnak neki legalább ötmilliárd dollárt választási ígérete, a megfogalmazott célok elérésére amúgy alkalmatlan határfal építésére - az ilyen események biztosításáért felelő elnöki testőrség és a nemzetbiztonsági minisztérium is részlegesen leállt, munkatársaikat vagy kényszerszabadságolták, vagy kénytelenek fizetés nélkül dolgozni.

Az amerikai alkotmány amúgy csak azt írja elő, hogy az elnök "időről időre adjon tájékoztatást a Kongresszusnak az ország helyzetéről". Az, hogy ezt a törvényhozás két házának közös ülésén teszi, az új idők fejleménye, a 19. század javában az elnökök írásban számoltak be a dolgok állásáról a törvényhozóknak. A mostani szokások szerint az elnök a házelnök, vagyis jelen esetben Pelosi meghívására adhatná elő mondandóját a Kongresszusban. (Via The Washington Post, The New York Times)