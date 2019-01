Véget ért az ostrom Nairobiban, a biztonsági erők "megsemmisítették" a támadókat

Kenyai biztonsági erők menekítik a túszokat a terroristák által megszállt nairobi luxushotelből, a DusitD2-ből. Fotó: KABIR DHANJI/AFP

A kenyai hatóságok "megsemmisítették" azt a szélsőséges csoportot, amely 19 órán át tartott megszállva egy épületet Naribi Westlands kerületében, jelentette be Uhuru Kenyatta államfő. A kedden kezdődött támadásban legalább 14 civil vesztette életét, a helyi Vörös Kereszt szerint még úgy ötven embert eltűntként tartanak nyilván.

A támadásért a szomáliai iszlamista milícia, az al-Sabab vállalta a felelősséget.

A terroristák azt a komplexumot támadták meg, aminek a DusitD2 luxushotel is a része.

A BBC beszámolója szerint nem világos, hogy hány támadó volt, az AFP a kenyai rendőrfőkapitányra, Joseph Boinnetre hivatkozva öt terroristáról írt. A hatóságok annyit közöltek, hogy kedden a városban tartott házkutatások során két, a terroristákhoz köthető személyt őrizetbe vettek.

Az ostrom végét bejelentő Kenyata elnök szerint ugyan a halálos áldozatokon túl sok sebesültje is volt a terrortámadásnak, hétszáz embert biztonságban sikerült kimenteni az épületkomplexumból.

Az áldozatok között külföldiek is vannak. Egyikük, Jason Spindler fivére, Jonathan tájékoztatása szerint a 2011. szeptember 11-i New York-i terrortámadás túlélője volt. (Via BBC)