Jávor Benedek EP-képviselő adta a be a panaszt, hogy uniós versenyjogot sért az állam, amikor kontroll nélkül önti a tízmilliárdokat a tévébe, rádióba. Most több szervezet is csatlakozott a beadványhoz, remélve, hogy Brüsszelben kicsit felpörgetik vizsgálatot.