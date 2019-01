Májustól bezárják a Récsei Centert, a Nemzeti Korcsolyázó Központnak kell a hely

Zuglóban, a Thököly és a Dózsa György út kereszteződésétől nem messze található a Récsei Center nevű bevásárlóközpont helyén hamarosan korcsolyapálya épül, erről pár hete Orbán Viktor miniszterelnök rendelkezett a Magyar Közlönyben. A récsei a kevés olyan budapesti pláza egyike volt, ami szervesen be tudott épülni a környékén élők mindennapjaiba, akik már petíciót is indítottak a bevásárlóközpont megtartásáért. Nem nagyon jók az esélyeik, a plázát már eladták az államnak, és az ott működő üzletek tulajdonosait is értesítették, hogy májustól menniük kell. A tervek szerint a Nemzeti Korcsolyázó Központ 2022-re készülhet el, lesz benne 40 ezer négyzetméteres korcsolyacsarnok, parkoló, hotel és üzletsor.