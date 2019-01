Márki-Zay: Könnyen lehet, hogy 1989-90-el szemben most lesz forradalom

"Hódmezővásárhely működik és fejlődik tovább, miközben nekikezdtünk a korrupció és megfélemlítés felszámolásának," kezdte évértékelőjét a város polgármestere. A Facebook-oldalán is közzétett beszédében Márki-Zay Péter részletesen beszámolt az önkormányzat gazdálkodásáról, fejlesztésekről, és az adósságokról is:

"a Fidesz egy évvel ezelőtti kampányában és hivatalos nyilatkozataiban még a tartozások tényét is letagadta, hogy azután a régi adósságokat azonnal, ügyvédi úton hajtsák be az új városvezetésen."

"Elődeink eladósították a várost a pazarló működés és a látványberuházások érdekében, amit most nekünk kell visszafizetni," tette hozzá. Szerinte az elmúlt egy évben "felszabadult a város: új közösségek alakultak, megszűnt a különbségtétel a különböző egyházközösségek, sportegyesületek, polgárőrök, olvasókörök és nyugdíjasklubok között, a város minden közösségi szerveződést egyaránt támogat."



"Egyeseket megbotránkoztat, hogy most bárki szabadon kifejtheti véleményét, számunkra viszont az a követendő példa, hogy az önkormányzatnál továbbra is dolgoznak fideszes aktivisták, kiállunk a politikai okból meghurcolt vásárhelyiekért, és elmondhatjuk, hogy mára Vásárhelyen a fideszeseknek is csak a Fidesztől kell félnie,"