Bűnösnek talált a bíróság négy nőt, akik bevándorlóknak hagytak kinn vizet és élelmet egy arizonai sivatagban

Egy arizonai szövetségi bíró, Bernardo Velasco azért marasztalta el a négy nőt, mert engedély nélkül léptek be egy természetvédelmi területre, és ott tárgyakat hagytak hátra. Valójában a négy nő, Natalie Hoffman, Oona Holcomb, Madeline Huse és Zaachila Orozco-McCormick a No More Deaths nevű szervezet tagjai voltak, és azért mentek be a területre, hogy ott élelmiszert és vizet hagyjanak hátra az itt esetleg átkelő illegális bevándorlóknak.

Fotó: HECTOR MATA/AFP

Az Egyesült Államokban közel egy évtizede nem fordult elő olyan, hogy valakit humanitárius cselekedetéért ítéltek volna el. Az egyik nőt azért ítélték el, mert egy járművet vezetett a Cabeza Prieta természetvédelmi területen belül, ahova engedély nélkül hajtott be, illetve mert vizes palackokat és babkonzerveket hagyott ott. A másik három nőt engedély nélküli belépéséért és tárgyak hátrahagyásáért. Az eset még 2017 augusztusában történt.

Az ítéletet kritizálták a No More Deaths tagjai, egy, a régóta a szervezetnél önkénteskedő nő, Catherine Gaffney elmondta, hogy ez a döntés nemcsak őket érinti, hanem az összes lelkiismeretes embert az országban. „Ha törvénytelen az, hogy inni adj annak, aki szomjan halna, akkor akkor miféle emberség maradt ennek az országnak a törvényeiben?” – kérdezte közleményében.

A bűnösnek talált négy nő 500 dolláros büntetést és akár hat hónapnyi börtönbüntetést is kaphat. Azt még nem tudni, hogy mikor lesz döntés a büntetésük mértékéről.

A No More Deaths szervezetet többek között a helyi katolikus, presbiteriánus és zsidó közösségek vallási vezetői alapították meg 2004-ben, mivel a mexikói határ mellett fekvő államban évről évre egy több holttest került elő a sivatagban. Olyan embereké, akik illegális bevándorlóként érkeztek az országba, de aztán a sivatagban életüket veszítették. (AP)