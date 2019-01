Hétfőn Magyarországon is látható lesz a szuperhold

Teljes holdfogyatkozás lesz most hétfőn hajnalban, amelyet Magyarország egy részéről is élvezhetünk majd. Azok a szerencsések, akiknek részük lehet majd az élményben, igazán különleges holdfogyatkozást kapnak a korai felkelésért cserébe - olvasható az Országos Meteorológia Szolgálat oldalán.

A Hold a Földhöz legközelebb eső pontján fog járni a pályájának, így az átlagosnál jóval nagyobbnak láthatjuk majd a Holdat. Emellett teljes holdfogyatkozásra számíthatunk, ami a Hold színére gyakorol majd érdekes hatást. Mint írják, a Föld Holdra vetülő árnyéka pirosas színű lesz,

így "vérholdról" is beszélhetünk.

Magyarországon hajnali 5 óra 41 perckor kezdődne a teljes holdfogyatkozás és 6 óra 43 percig tart majd. Ezen belül 6 óra 12 perckor éri el a Hold a Föld árnyékának közepét.

"És hogy pontosan honnan is láthatjuk majd a vörös szuperholdat? Nos, az már közel sem annyira egyszerű kérdés. Az előrejelzésünk szerint az éjszaka folyamán északnyugat, északkelet felől fokozatosan szakadozik, vékonyodik majd a felhőtakaró, sőt az északi megyékben derült területek is lehetnek. Ugyanakkor pont a középső országrészben, ideértve a főváros térségét is, beragadhat az alacsonyszintű-felhőzet, így Budapest környékén előfordulhat, hogy erősen felhős lesz az ég hajnalban. Az alábbiakban 4 időjárási modell nedvesség- és felhőzet-előrejelzését láthatjuk a hétfő hajnal 3 és 6 UTC-s, tehát helyi időben 4 és 7 órás időlépcsőre. A nedvességi mezők metszete minden esetben NY-K (felső) és DNY-ÉK (alsó) irányú, de a GFS-nél van egy extra ÉNY-DK irányú metszet is.

Ezek alapján az mondható el, hogy jó eséllyel a Dunántúl északi felén és középső területein élőknek, továbbá az Északi-középhegység nagyobb részén, illetve az Észak-Alföld bizonyos területein (kb. Gyöngyöstől Egertől Szolnokig) lesz nagyobb területen látható a holdfogyatkozás. A budapestiek és az agglomerációban élők pedig inkább a szerencséjükben bízhatnak. A déli, délkeleti megyékben erősen felhős vagy borult ég valószínű, ott csak minimális eséllyel pillanthatjuk meg hajnalban a Holdat. Magyarországon a nyugati égbolt felé érdemes kémlelni, a látóhatárhoz közel, Nyugat-Európában azonban magasabban lesz látható a Hold" - írják az OMSZ oldalán.