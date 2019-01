Két halott a courcheveli tűzvészben

Vasárnapra virradóra kigyulladt ez a háromemeletes ház Courchevelben. Az épületben a hatvan, a síparadicsomban dolgozó munkás élt. Ketten meghaltak, 22-en megsebesültek. Fotó: FANNY HARDY/AFP

Komoly tűz ütött ki vasárnap napkelte előtt a népszerű franciaországi sípradicsomban, Courchevelben. Bár a tűz oltásán hetven tűzoltó is dolgozott, így se sikerült mindenkit megmenteni. Ketten meghaltak, 22-en megsérültek. Négyük állapota súlyos.

Egy háromemeletes ház gyulladt ki, a tűzoltók létrákon próbálták menekíteni az épületben rekedteket. Helyi sajtóértesülések szerint az épületben hatvan, a síparadicsomban dolgozó munkás lakott, köztük külföldiek is.

A négy súlyos sérült közül hármat mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. Az ő sérüléseiket egy helyi kormányzati tisztviselő, Frédéric Loiseau szerint akár az is okozhatta, hogy levetették magukat a harmadik emeletről, ahol felcsaptak a lángok. De vannak égési sérültek és füstmérgezést szenvedettek is. (Via BBC)