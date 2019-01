Valami nem stimmel a török választásokkal, kiderült, hogy egy 165 éves ember is szavazott

Egyre furább részletek kerülnek elő török választásokkal kapcsolatban. Az ellenzéki pártok több olyan első szavazót is találtak, aki már elmúlt 100 éves, ráadásul egy 165 éves szavazót is találtak. De előfordult olyan is, hogy több mit ezer választó volt beregisztrálva egyetlen lakásba.

Az ellenzéki pártok szerint a választási listákat manipulálták. A Republikánus Néppárt (CHP) és a Demokratikus Néppárt (HDP) arra jutott, hogy a gyanús választói névjegyzékek főleg azokon a területeken voltak jellemzőek, ahol Erdogan elnök pártja, az AKP kis különbséggel veszített az elősző választáson.

A Republikánus Párt több mint hatezer olyan szavazót talált, aki 100 évnél idősebb volt.

Így sokuk eleve idősebb volt, mint a legidősebb élő emberként nyilvántartott személy, a 116 éves Kane Tanaka. A 165 éves Ayse Ekici, aki a választási nyilvántartás szerint 1854-ben született az Oszmán Birodalomban a krími háború idején. De még akár lett is volna kivel nosztalgiáznia a régi szép időkről, mert nyilvántartás szerint a 149 éves Zulfu és a 148 éves Ayse is szavazott.

De nem a szuperöreg szavazók jelentették az egyetlen furcsaságot. Volt olyan körzet Cankiriben, ahol fél év alatt 95 százalékkal nőtt a regisztrált szavazók száma. Ezért az ellenzéki pártok arra kérik a választási hatóságot, hogy vizsgálja ki az eseteket. Ugyanakkor a kormánypárt szerint a szabálytalanságok leginkább nekik ártottak, ők a legnagyobb áldozatok.

Az országban márciusban helyhatósági választásokat is tartanak. (BBC)