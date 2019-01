Az Avon bocsánatot kért egy narancsbőr elleni termék reklámja miatt

A kozmetikumokat gyártó óriáscég azután kért elnézést, hogy a brit színésznő, Jameela Jamil Twitteren vádolta meg azzal a vállalatot, hogy gyalázza a nőket. Az Avon új, egy narancsbőr elleni terméket népszerűsítő kampányában ugyanis egy fiatal nőt lehetett látni, azzal a felirattal, hogy 'a gödröcskék aranyosak az arcodon (de nem a combodon)'.

Jamil azon akadt ki, hogy mindenkinek vannak benyomódások meg fodrok a combján, neki is, a követőinek is és az Avonnál dolgozó bohócoknak is, szóval hagyják abba a nők gyalázását a korukkal, súlyukkal és a narancsbőrrel. Ezek ugyanis elkerülhetetlen és teljesen normális dolgok. Ha pedig megrémítik őket és arra akarják rábeszélni a nőket, hogy 'javítsák ki' ezeket, azaz biztosan bukásra ítélik őket.

A színésznő ezen kívül még egy Avon-reklámsorba beleszállt, mely azt állítja, hogy 'Minden test gyönyörű', de Jamil szerint ezt csak azokra a testekre értik, melyeken semmiféle hiba nincs, teljesen kifordítva így magából a testpozitív mozgalom elveit.

Az Avon órákkal később reagált, és mint írták, teljesen megérik, miről beszélt Jamil, és belátták, hogy ezt nem gondolták az üzenetük mögé, ezért a jövőben többet nem használják ezeket a reklámanyagokat. (Guardian)