Szállingózik a hó

Jó reggelt kívánok, esik a hó! Egyelőre még nem nevezném intenzívnek a havazást, de a fagypont alatti hőmérséklet miatt ami leesik, meg is marad, félórás utazásom alatt szépen kifehéredtek a járdák. Ugyanakkor a BKK most készült a télen azért szokatlannak nem nevezhető jelenségre, vastag sóréteg borítja a villamosmegállókat már most is.

A Meteorológiai Szolgálat radarképei alapján az országon középső sávjában mindenhol havazik az osztrák határtól a románig. Erről egy mediterrán ciklon melegfrontja tehet, ami az éjjel érte el az országot. A melegből, amit hoz, semmit se fogunk érezni, az csak nagy magasságban hoz enyhébb levegőt.

Ma délelőtt még országszerte fagyni fog, a legmelegebb részeken éppen fagypont körül, a magasabban fekvő területeken mínusz 5 fok körül alakul majd a hőmérséklet, és változó intenzitással folytatódik a havazás, amely miatt Fejér megye kivételével az egész Dunántúlra figyelmeztetést adott ki a meteorológia. Délutánra aztán már csak az ország északi sávjában várható hó, és egy csöppet melegebb is lesz, Szegeden akár 2 fok is lehet. Ezt a déli sávot leszámítva mindenhol máshol marad a fagy. Éjszaka akár mínusz 8 fokig is lehűlhet a levegő. A hétvégéig nagyon hasonló idő várható, bár csütörtökön kicsit enyhébb időben fog havazni.