Trump beszüntette a fehér házi sajtótájékoztatókat

Kedvenc fórumán, a Twitteren jelentette be Donald Trump, hogy többé nem nagyon lesznek sajtótájékoztatók a Fehér Házban. Azt, hogy ezt is a Twitteren jelentette be, tekinthetjük szimbolikusnak is: Trumpnak ott nem kell okvetetlenkedő kérdésekre reagálnia, és a tényekkel se kell szembesülnie, ha nem akar.

"Sarah Sanders azért nem lép többé az emelvényre, mert a sajtó durván bánik vele és pontatlanul tudósít, különösen a sajtó egyes képviselői. Mondtam is neki, hogy ne izgassa magát, a mondanivalónk enélkül is nyilvánosságra kerül" - írta.

A magyar újságolvasónak, pláne a magyar újságíróknak szinte elképzelhetetlen, de az Egyesült Államokban a sajtó képviselői nemhogy bejárhatnak, gyakorlatilag akár bent is élhetnek a Fehér Házban, ahol a folyosókon rendszeresen beszélgetnek is velük a kormányzat legmagasabb rangú képviselői is. Sajtótájékoztatók hagyományosan minden nap, akár naponta többször is vannak. Ezt ugyan csak a szokásjog alakította így, mégis, a Fehér Házi Tudósítók Egyesülete máris tiltakozik, mert szerintük Trump döntése rossz precedenst teremt. (Via HVG)