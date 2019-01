Elmarad Trump évértékelője

Elhalasztották az Egyesült Államokban az elnök hagyományos évértékelő beszédét, amit a tervek szerint majd csak a kormányzati leállás vége után tartanak meg.

Donald Trump 2018. január 30-án, tavalyi évértékelő beszéde alatt a Kapitóliumban. Fotó: SAUL LOEB/AFP

Donald Trump nagyon nem akarta lemondani az évértékelőt, már csak azért sem, mert főműsoridőben, közbekérdező újságírók nélkül szónokolhatott volna a jelenlegi kiélezett politikai helyzetben. Szerdán azonban be kellett látnia, hogy nem nagyon tud a szenátus és a képviselőház közös ülésén beszélni, ha nem hívják meg rá. Az Egyesült Államokban kényesen ügyelnek a hatalmi ágak elválasztására és azok egyenértékűségére is, így az elnök az évértékelőjét csakis a képviselőház elnökének meghívására mondhatja el a kongresszus közös ülésén. A képviselőház demokrata elnöke, Nancy Pelosi viszont szerdán visszavonta meghívását.

Trump pár órával később a Twitteren jelentette be, hogy majd csak akkor tartja meg a beszédét, ha újraindul a kormányzat.

Az amerikai alkotmány amúgy csak annyiról rendelkezik, hogy az elnöknek évente be kell számolnia az ország helyzetéről a törvényhozásnak. Ezt a 19. század javában az elnökök írásban teljesítették.

Pelosi és Trump persze nem az évértékelőn veszekszenek, a nagy publicitást biztosító beszéd csupán eszköz nagyobb harcukban, aminek része az amerikai kormányzat leállása, és alapvetően arról szól, hogy a demokraták semmi esetre sem akarnak forrásokat biztosítani a költségvetésben Donald Trump mexikói határfalára - amiért Trump szerint amúgy Mexikó fizet, és már fel is épült -, Trump viszont nem hajlandó elfogadni a költségvetést, ha nem kap erre pénzt. Így most már ötödik hete részlegesen lebénult az amerikai kormányzat, közhivatalnokok százezrei több mint egy hónapja nem kapnak fizetést, de még a jellemzően Trumpot támogató mezőgazdasági termelők állami támogatásait is befagyasztották. (Via The Washington Post)