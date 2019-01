További havazásra figyelmeztet a meteorológia

Az ország nagy részén további havazásra, több megyében hófúvásra, néhányban ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat. Tájékoztatásuk szerint Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megyék kivételével mindenhol figyelmeztető előrejelzés van érvényben havazás veszélye miatt.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a hófúvás miatt van - ugyancsak elsőfokú - figyelmeztetés. Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére az ónos eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Előrejelzésük szerint péntek reggelig, délelőttig délkeleten fagyott eső, ónos eső, havas eső, másutt döntően hó valószínű. Többfelé 5-10 centiméternyi hó is hullhat, délen akár ennél is több. (Via MTI)