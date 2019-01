A legveszélyesebb álláson maradt a Végítélet Órája

A Bulletin of the Atomic Scientists nevű, Nobel-díjas tudósokból álló szervezet úgy döntött, a tavalyi pozícióban hagyja a Végítélet Óráját, vagyis 2018-hoz hasonlóan idén is két percre leszünk a világvégét jelző éjféltől. Korábban csak 1953-ban volt ilyen rossz a helyzet, amikor az Egyesült Államok és a Szovjetunió hidrogénbombákat kezdett el tesztelgetni.

Fotó: MARK WILSON/AFP

Az 1947 óta működő szimbolikus óra a nukleáris háború és a klímaváltozás veszélyeire hívja fel a figyelmet. Az órát kezelő tudósok arra figyelmeztettek, hogy kezdjük normalizálni ezt a nagyon veszélyes világot, szóval az egy helyben maradás rossz hírnek számít. A korábbi kaliforniai kormányzó, Jerry Brown, aki a testület vezetésében ül úgy fogalmazott, hogy orosz rulettet játszunk az emberiséggel.

A bejelentésnél pozitív fejleményként ismerték el, hogy javult a kapcsolat Észak-Korea és az Egyesült Államok között, ugyanakkor továbbra is nyugtalanítónak tartják, hogy néhány nemzet továbbra is növeli a széndioxid-kibocsátását és világszerte folytatódnak a diplomácia súrlódások.

A nukleáris háború veszélye és a klímaváltozás mellett arra is figyelmeztettek, hogy az információs hadviselés egyre inkább aláássa a világ demokráciáit. (BBC)