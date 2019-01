Egy szülésmentes év után tavaly végre újra borjaztak az északi simabálnák

A simabálnafélék a világ egyik legveszélyeztetettebb állatpopulációja. Északi simabálnából például a legutóbbi, 2018-as számlálás adatai szerint már csak 411 példány él. Ezért is volt különösen tragikus, hogy 2017-ben a kutatók egyetlen újszülött bálnaborjút se tudtak megfigyelni. És ezért remek hír, hogy a múlt csütörtökön már a harmadik újszülött borjút látták, és a simabálnák tenyészidőszakából még bő két hónap hátra is van. Vagyis arra is van remény, hogy még további borjak jöjjenek a világra. Igaz, az ideális, 15-20 egyedes szaporulatra még így is kevés az esély.

Simabálna a Cape Cod-öböl környékén 2018 márciusában Fotó: Michael Dwyer/AP

A legújabb bálnaborjú édesanyját a kutatók 1204-esként tartják számon. 1204 az egyik legszaporább bálnaanya, az újszülött már a kilencedik borja - a feljegyzések alapján csak két másik bálna volt ennyire termékeny. De míg 1204 előző nyolc borja óramű pontossággal három éves időközökben jött világra, a kilencedik borjára hat évet kellett várni. Vagyis egy ciklus kimaradt, ami megint csak aggasztó. Főleg, mert nem csupán 1204 hagyott ki egy borjazási ciklust, a másik két újszülött bálna közül csak egyik követte három évvel idősebb testvérét. A másik bálnaanya tíz év szünet után szült.



2018 amúgy nem pusztán a szaporulat miatt volt sokkal jobb éve az északi simabálnáknak 2017-nél. Két éve tragikusan sok, 17 simabálna pusztult el teherhajókkal összeütközve vagy vonóhálókba akadva. Ez annyira szokatlan volt, hogy az amerikai kormány hivatalosan is Szokatlan Halálos Eseménnyé nyilvánította. A történtekre reagálva a kanadai kormány pedig módosította a hajózási útvonalakat és sebességkorlátozást vezetett be. Ennek meg is lett a hatása: míg 2017-ben 12 simabálna pusztult el a kanadai felségvizeken, tavaly egy sem. (Via The New York Times)