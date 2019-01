Alig hiszem el, hogy ez a kutyakozmetikai megoldás létezik

Egy családi vitában saját magát sebesítette meg egy tükörrel egy 26 éves férfi Ózdon pénteken este. Rokonai mentőt hívtak hozzá, de ő agresszíven viselkedett, és bele is rúgott az egyik kiérkező mentősbe. Most közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt indult ellen eljárás, őrizetbe is vették.