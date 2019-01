Kétmilliárd ember túlsúlyos a Földön

Kétmilliárd túlsúlyos ember él a Földön, állapította meg friss jelentésében a Lancet Bizottság, írja az Economist. A kutatás szerint a túlsúlyosak mellett 815 millió kórosan alultáplált ember is él a földön, vagyis bolygónk lakosságának bő harmada vagy túl kövér, vagy túl sovány.

A jelentéstevők szerint ebben borzasztó nagy szerepe van az élelmiszergyártóknak, akik lobbizásukkal megakadályozzák az új, az egészségügyi mellett a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő táplálkozási ajánlások elfogadását. Jó példa erre, hogy az idén, amikor megjelent egy tanulmány arról, hogy a fejlett világban élők húsfogyasztását milyen jelentősen kéne visszafogni ahhoz, hogy egyáltalán lakható maradjon a bolygó, a teljes húslobbi azonnal támadásba lendült.

Az élelmiszertermelők amúgy rendkívül sikeres lobbisták, a világ kormányai bőszen támogatják a hús-, tej- és cukoripart, illetve a kukoricatermesztést, bár ezek mind rendkívül megterhelők a bolygó számára, és nagyban hozzájárulnak a globális felmelegedéshez és a járványos elhízáshoz is.

A kutatók szerint ráadásul a három dolog, a járványos elhízás, a kóros alultápláltság és a klímaváltozás sokszorosan is összefügg. Ahogy a hús- és tejipar hozzájárul a felmelegedéshez, úgy a felmelegedés sok helyütt ellehetetleníti a hús és tej kiváltására alkalmas növények termesztését, így pedig összességében hozzájárul a járványos elhízáshoz és az alultápláltsághoz is. Vagyis ez is egy ördögi kör, amiből még most ki kéne törni, mielőtt visszafordíthatatlanná válnak a folyamatok.