Még mindig vizsgálja a rendőrség, hogy követett-e el becsületsértést ismeretlen tettes, amikor Hadházy Ákos fényképeket közölt egy raktárhelyiségből

Még a magyar igazságszolgáltatás legendás tempójához képest is lassan halad a nyomozás, aminek azt kéne feltárnia, követett-e el becsületsértést ismeretlen tettes hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatalával akkor, amikor Hadházy Ákos még 2017-ben fényképeket közölt arról a raktárról, ahol a kormány állítása szerint több millió, Soros Györgyről szóló, a válaszadók által kitöltött és visszaküldött nemzeti konzultációs kérdőívet tároltak.

Kormányunk ugyanis már két évvel ezelőtt is Soros Györgyről akart csak konzultálni a nemzettel, Hadházy Ákos és Szél Bernadett viszont kételkedett abban, hogy a Kormányzati Tájékoztatási Központ valós adatokat közöl a visszaküldött kérdőívek számáról. Végül nagy nehézségek árán néhány percre bejuthattak oda, ahol a kérdőíveket kezelték. Itt készítette felvételeit Hadházy, amiket aztán a hatóságok gyanúja szerint egy ismeretlen tettes becsületsértésre használhatott.

A rendőrség azért vizsgálódhat, mert a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kommunikáció sajátos formáját választva cáfolat, érvelés, netán bizonyítékok bemutatása helyett inkább feljelentette a két képviselőt.

Akik aztán hiába próbáltak tájékozódni az ügyük állásáról. Pedig még közérdekű adatigénylést is benyújtottak az ügyészségnek, amely viszont közölte, hogy az igényelt adatok nem közérdekűek, azt csak olyannak adhatják ki, aki érintett az ügyben. És ugyan a nyomozás Hadházy kijelentései és felvételei miatt indult, de mert ismeretlen tettes ellen, Hadházyt pedig még tanúként se hallgatták ki, így nem számít érintettnek az ügyben.

Az azért kiderült, hogy a két felmerülő gyanúsítás közül a becsület csorbítására alkalmas hamis hang- és képfelvétel készítése és rágalmazás vétsége miattiban indult eljárást beszüntették, mert az új Btk. alapján az nem közvádas. A felvételek nyilvánosságra hozatala miatti eljárást pedig a rendőrség folytatja, és az új szabályozás szerint akár a végtelenségig folytathatja is, mert csak onnantól ketyeg a nyomozás kétéves határideje, ha meggyanúsítanak valakit, akit gyanúsítottként meg is hallgatnak. (Via Index)