Miután a Figyelő betámadta a Kárpátiát, a zenekar csinált egy klipet, amiben jól megmondja az ellenzéki politikusoknak

Múlt szeptemberben a Figyelő egészoldalas cikkben ment neki a Kárpátia nemzetirock-együttesnek, aminek az énekese 2013-ban még állami kitüntetést kapott.

Az „A nemzeti rock szimbiózisa Gyurcsány Ferenccel” című cikk felütése: „A Kárpátia mély sebet égetett a nemzeti oldal zenei ízlésének vadhúsába. Minden égésnyom egy visszautasítás, egy el nem veszített szüzesség. Ahogyan joggal nevezhetjük a 2006-os tévészékházostromot a magyar nemzeti tititárock Woodstock-élményének, úgy tarthatjuk ezeket a pálinka-, kőbányaisör-indulókat a bányásznapi sátras búcsúk halálosztagra beampullázott férfihordái tesztoszteroninjekciójának.”

A cikkben azt írták:

„Az, hogy a Kárpátia egyre jelentéktelenebb, éppen azt jelzi: végre jó irányba haladunk. Petrás szellemi legitmációja Gyurcsány politikai erőteréből fakad, és csak addig terjed, amíg a »fletóság« politikai fertőzöttsége elér.”



„Mert ahogyan a Kárpátia népies műrockja a zenei trash kategóriába tartozik, úgy illeszthető a »fletóság« és csatolt tartozékai a politikai értelemben vett budapesttévézés emésztógödrébe.”



„Most Gyurcsány és vele együtt a Kárpátia is lassan szertefoszlik.”



Petrás János, a Kárpátia frontembere

A fideszes médiabirodalom pofonja úgy látszik, kijózanították a még 2014-ben is jobbikos Kárpátiát, Petrás Jánosék ugyanis most elérkezettnek látták az időt arra, hogy az Egyszerűen senkik vagytok című „videóklipp”-ben bátran szétszedjék a semmilyen hatalommal sem bíró ellenzéket. 2019 elején végre közölték:

„A Nemzeti oldalon, már szinte mindenki egyértelműsítette álláspontját bizonyos politikai szereplőkkel szemben. Ezzel a dallal ezt most mi is megtesszük.”

Olyanok tűnnek fel nagyon óvatosan és tiszteletteljesen kitakart szemmel, mint Gyurcsány Ferenc, Bangóné Borbély Ildikó, Varjú László, Hadházy Ákos, Szél Bernadett, Márky-Zay Péter (és még Török Zsolt is felbukkan, ha valaki emlékszik még rá). De nem csak politikusokról mondják ki, hogy „Istentelen lusta csürhe, nem magyarnak való egy se!”: ott van Gulyás Márton, Kálmán Olga és Vágó István is, illetve Fekete-Győr András mellé „tréfásan” odarakták Conchita Wurstot is.

A lényeg talán az, hogy jobbikos politikusok is feltűnnek, mint „fattyúk” és „tüskék a nemzet talpában”. A Kárpátia ezzel a „megdöbbentő” dobással kiállt a Fidesz-KDNP és/vagy a Mi Hazánk Mozgalom mellett az afro-amerikai zenészektől eredeztethető (nemzeti) rock dallamainak segítségével.

Ez viszonylag éles váltás a Kontár Dalhoz képest, amiben minden versszakban (a magánhangzók mellett) egyetlen mássalhangzót használtak: