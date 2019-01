Töröltette az NMHH a kisvasutas és keresztre feszítős jeleneteket a magyar Candide-ból

A Candide-ból 13 részes animációs sorozatot készítő magyar alkotók nemrég az Aurórában beszéltek arról, miért csúszott rengeteget a film bemutatója, írja a Film.hu. Az animációs filmrendezők koncepciója az volt, hogy Voltaire regényének szereplőit modern környezetbe helyezik: a migrációs válságtól sújtott Európába, Steve Jobs high tech birodalmába, egy kiirtásra ítélt esőerdőbe vagy egy űrbázisra a Marson.

Az ötletre az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól (NMHH) nyertek is támogatást, de a négy évig tartó gyártási munka után tavaly ilyenkor gondok adódtak. Az NMHH döntőbizottságának ugyanis nem tetszett néhány rész, és változtatásokat kértek, hogy a sorozatot bemutathassák a Duna TV-n.



Így ki kellett vágni azt,

ahogy Pangloss mestert keresztre feszítik,



vagy amikor a kolumbiai maffiózó alkarján Szűz Mária tetoválása látható,



azt a jelenetet, amiben Candide gatyájából előbújik egy tengerimalac,



vagy amiben Kim Dzsongun kisvasúton üdvözli a népet, a szomszédos falvak focimeccsét pedig egy ikonikus, nézők nélküli stadionban rendezik meg.



Egyébként a fociról szóló jelenetsor a leghosszabb az összes anyag közül.

A filmes portál megjegyzi, hogy az alkotóknak nem igazán volt más választása, különben a sorozat sosem kerülhetett volna a nyilvánosság elé, és a kapott támogatást is vissza kellett volna fizetniük. Az más kérdés, hogy a közmédiában ennek ellenére sem adták le a kész sorozatot.

Végül az RTL Klub egyetlen alkalommal, december 28-án, hajnali háromkor leadta. A készítők most a Facebookon szerveznek nyilvános vetítéseket, hogy a film eljusson a közönséghez. Ezeken a kivágott jeleneteket is bemutatják. (via Film.hu)