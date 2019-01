10 év után elfogták a torontói sorozatgyilkost, aki 8 meleg férfit ölt meg

Egy évtizeden át terjedtek pletykák arról, hogy egy sorozatgyilkos felelhet azért, hogy több férfi is rejtélyes körülmények között tűnt el Toronto melegnegyedéből. 2017 decemberében aztán a rendőrség megpróbálta megnyugtatni a környék lakóit, a rendőrfőnök határozottan kijelentette, hogy a bizonyítékok arra utalnak, hogy biztosan nem sorozatgyilkos áll az eltűnések hátterében.

Öten McArthur nyolc áldozata közül Fotó: Uncredited/AP

Egy hónappal később azonban már azt jelentették be, a negyed bárjainak rendszeres vendégét, a 67 éves Bruce McArthurt vádolják öt gyilkossággal, a holttestek megcsonkításával és azzal, hogy a testrészeket virágcserepek földjében rejtette el. Ezeket a cserepeket egy háznál találták meg, ahol a férfi kertészként dolgozott. A következő hónapokban a rendőrség átfésülte a környéket és egy közeli szakadékot, ahol végül további három áldozatának testrészeire bukkantak. Ők évekkel korábban tűntek el a környékről. A korábban Mikulásként is dolgozó McArthur beismerte a gyilkosságokat, melyeket 2010 és 2017 között követett el. A legtöbb áldozata - ha nem is mind nyíltan - melegek voltak, ahogy maga McArthur is, közülük többen nemrég vándoroltak Kanadába. Minden egyes gyilkosságért életfogytig tartó szabadságvesztés jár, arról, hogy ezeket külön vagy egyben kell leülnie, jövő héten dönt a bíróság. Ez csak abból a szempontból fontos, mert ettől függ, folyamodhat-e feltételes szabadlábra helyezésért 25 év múlva. A gyilkosságok indítékára nem derült fény.



(Boston.com)