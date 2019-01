4,5 milliárdért lett Mészáros Lőrincé a Club Aliga

A Budapesti Értéktőzsde honlapján jelentette be csütörtökön az Appeninn Vagyonkezelő Holding, hogy immár a cég az egykori pártüdülő, a balatoni Club Aliga többségi tulajdonosa. Tájékoztatásuk szerint az adásvétel értéke meghaladja a 14,1 millió eurót (4,5 milliárd forintot).

Az Appeninn Holding leányvállalata, az Appeninn BLT Kft. a PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. 74,99 százalékos tulajdonát szerezte meg.

A közlemény szerint a 47 hektáron elterülő pártüdülőt 2007-ben privatizálták, a teljes komplexumból a PRO-MOT 37 hektárnyi területet és a 167 férőhelyes kikötőt vásárolta meg, illetve megszerezte a fennmaradó tíz hektár vagyonkezelői jogát is 49 évre.

A közlemény szerint a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó Appeninn turisztikai célú fejlesztéseket kíván megvalósítani az előző tulajdonos terveinek felülvizsgálatát követően. Ha szükséges, új fejlesztési koncepciót is kidolgoznak, erről a település önkormányzatával és az üdülőtulajdonosokkal is "párbeszédre törekednek". (Via MTI)