Agrárminiszter: Kiemelt feladat a határon túli magyar gazdálkodók érdekképviselete

Az Agrárminisztérium kiemelt feladata a határon túli magyar gazdálkodók érdek-képviselete, a kormány segítette a külhoni magyar agrárszervezetek létrehozását, aminek hála mostanra az agrártárca egy jól működő, átfogó kapcsolati hálóval rendelkezik, nagyságrendileg félmillió magyar gazdálkodót ér el – mondta Nagy István agrárminiszter a romániai Partiumban tartott Szilágy megyei gazdafórumon.

Nagy István az AM közleménye szerint azt mondta, a szaktárca fontos célkitűzése az egész Kárpát-medencére kiterjedő agrárkapcsolatok erősítése, hasonló problémákkal kell megküzdeniük a határ mindkét oldalán dolgozó gazdáknak és az érdekeik is közösek. A miniszter reméli, hogy a kétoldalú kapcsolatoknak megfelelően a két állam közti mezőgazdasági együttműködés is szélesedik majd.

Szerinte a nyersanyag-termelés mellett fontos, hogy a szövetkeztek ár-érdekérvényesítő szerepet is betöltsenek. A XXI. század mezőgazdaságában a hangsúly a versenyképesség növelésén és a pályázati források hatékonyabb kihasználásában van, a külhoni és magyar gazdák kapcsolatainak élénkülésére kiváló példa a már Szilágy megyében is működő kárpát-medencei falugazdász program – mondta.

Azt is mondta, hogy az agrárium nagyon hozzájárult a magyar gazdaság 5,2 százalékos növekedéséhez, ami az EU-s eredmény 2,5-szerese. A gazdák szorgalmas munkájának is köszönhető, hogy az ágazat a nemzetgazdaság egyik hajtómotorjává vált – mondta.

Nagy István szerint a jövőben nagyobb szerepet kap majd a szakképzés fellendítése, a precíziós gazdálkodás és a digitalizáció, és a nemzedékváltással párosuló technikai fejlesztés teheti versenyképessé a magyar agráriumot.

Fotó: Varga György/MTI/MTVA

Nagyot a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) hívta meg Erdélybe, a gazdafórum után egyeztetett a párt elnökével, Kelemen Hunorral az anyaországi és erdélyi gazdák együttműködésének további elmélyítéséről, az erdélyi gazdaságfejlesztési projekt tervezéséről és a szakképzés továbbfejlesztésének közös lehetőségeiről. (MTI)