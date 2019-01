Hiába próbálkozott a Fehér Ház, nem talált bizonyítékot Donald Trump állításaira

Belső vizsgálatot tartott Trump kormánya abból a célból, hogy konkrét bizonyítékkal tudják alátámasztani az elnök állításait. Trump az elmúlt hetekben a mexikói határfal felépítéséről szóló vitákban többször is állította, hogy a mexikói határon tömegével találnak szigszalaggal megkötözött nőket és muszlim imaszőnyegeket.

Legutóbb a múlt pénteken beszélt erről, amikor kénytelen volt nyilvánosan beismerni vereségét és újranyitni a kormányzatot úgy, hogy közben egy fillért se kapott a törvényhozástól a határfal építésére.

Ezek elég komoly állítások, érthető, hogy konkrét bizonyítékokkal is igyekeztek alátámasztani. Pláne azután, hogy több, emberkereskedelemmel és bevándorlással foglalkozó szakértő is nyilvánosan elmondta, hogy fogalmuk sincs róla, miről beszél az elnök. A Fehér Ház ezért belső nyomozást indított, remélvén, hogy csak előkerül valami konkrét bizonyíték az elnök állításaira. De nem került, legalábbis egy, az ABC-nek nyilatkozó kormánytisztviselő szerint nem találtak rá bizonyítékot, hogy embercsempészek szigszalagoznának össze nőket, vagy hogy bárki imaszőnyegeket talált volna a határon. És egyelőre egyetlen kormányhivatalnok se volt nyilvánosan megerősíteni az elnök állításait, vagy akár arra utalni, hogy legalább bizalmas iratokban lett volna szó bármi ilyesmiről is.

Hogy mégis honnan vehette ezt Trump? Biztosan nem tudjuk, de ahogy a CNN megjegyezte, a 2015-ben bemutatott, igen nagy sikerű Sicario című filmben, ami a mexikói kartellekkel harcoló FBI-ügynökökről szól, egy jelenetben valóban láthatók imaszőnyegek és szigszalaggal megkötözött nők is. (Via The Daily Beast)