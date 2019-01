Nálunk nincsen polár vortex, jó reggelt!

Ködös hajnalra ébredtünk, az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a köd kialakulásának kedvez a gyenge légmozgás és az alacsony szinteken lévő nagy nedvességtartalom. Időjárásunkat egy mediterrán ciklon határozza meg, ezért főleg a déli megyékben vegyes halmazállapotú csapadékra lehet számítani.

Napközben többnyire erősen felhős, párás idő várható, havazásra elsősorban nyugaton, havas esőre országszerte számíthatunk. Délutánra jellemzően 4-5 fokig, a hegyvidékeken 2 fokig melegedhet a levegő. Péntek hajnalban se lesznek nagyobb fagyok, mint most, a hétvégére pedig rövid időre tavasz tör ránk. Szombaton és vasárnap helyenként még éjszaka is 7-9 fok lesz, napközben pedig akár 15 fok is lehet. Frontérzékenyek tárazzanak be fájdalomcsillapítóból.