Zenés korcsolyázást szerveztek Újpesten az ellenzéki tüntetés mellé

Péntek délutánra szerveztek ellenzéki tüntetést a „rabszolgatörvény, a kormánypropaganda és a helyi fideszes rezsim” az újpesti városháza elé, de hogy, hogy nem, a demonstráció helyszínétől pár méterre egy másik programot is meghirdettek, azt viszont a fideszes vezetésű önkormányzat szervezi - írja a Magyar Hang. A felhívás szerint zenés korcsolyázással kedveskednek a kerület lakóinak, az eseményt az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt is népszerűsíti Facebook-oldalán. Az ellenzéki demonstráción több országgyűlési képviselő is részt vesz, így a jobbikos Bencsik János és a DK-s Varju László, de beszédet mond majd Kanász-Nagy Máté LMP-szóvivő, illetve Trippon Norbert, a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere is. A zenés korcsolyázás este kilencig tart.