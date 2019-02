Hét év börtönre ítéltek két francia rendőrt, akik egy rendőrkapitányságon erőszakoltak meg egy kanadai turistát

A 36-os körzet recepciója. Egy párizsi bíróság szerint a kapitányság két nyomozója ebben az épületben erőszakolt meg 2014-ben egy kanadai turistát, Emily Spantont. Fotó: MARTIN BUREAU/AFP

Öt évvel a történtek és három évvel első körös felmentésük után fejenként hét év börtönbüntetést szabott ki egy párizsi bíróság a legendás párizsi rendőrkapitányság, az irodalmi alkotásokban és filmekben is megénekelt 36 Quai des Orfèvres, népszerűbb nevén a 36-os két nyomozójára. A bíróság igazoltnak látta, hogy a két rendőr a kapitányság épületében megerőszakolt egy kanadai turistát, a most 39 éves Emily Spantont.

Spanton feladta anonimitását, hogy végig vihesse az ügyet. Erre azért volt szüksége, mert három éve, az eredeti eljárásban a bíróság elutasította a panaszát, így magánvádlóként kellett eljárnia.

Spanton, egy kanadai nyomozó lánya elbeszélése szerint 2014. április 22-én egy ír kocsmában mulatozott, ott ismerkedett meg a 36-os három nyomozójával. A rendőrök felajánlották neki, hogy megmutatják a legendás kapitányságot. A térfigyelő kamerák felvételei alapján 0:40 körül a most elítélt két rendőr társaságában, cigarettázva sétált be a kapitányság épületébe.

A következő majd másfél óra történései homályosak, annyi biztos, hogy hajnali kettőkor sokkos állapotban zokogott a kapitányság folyosóján, állítván, hogy összesen három rendőr a kapitányság két helyiségében többször is megerőszakolta. A harmadik elkövetőt nem tudta és azóta se tudja azonosítani.

A két megvádolt rendőr tagadta az erőszakot, állításuk szerint a nő beleegyezett a szexbe. A vád egyik tanúja, egy a történtek idején őrszolgálatot teljesítő rendőr viszont megerősítette, hogy Spanton zokogott, amikor rátalált, és már ott és akkor azt állította, hogy megerőszakolták.

Az ügyben persze a nemi erőszakolós esetek minden sztereotípiája előkerült, kezdve azzal, hogy Spanton az orvosi vizsgálatok szerint alkohol befolyása alatt állt az eset idején. A bíróság viszont most eltekintett ezektől a körülményektől, amit Sapnton ügyvédje, Sophie Obadia nyilatkozatában külön is üdvözölt. "Végre Franciaországban is elfogadták, hogy egy megerőszakolt nőnek nem kell igazolnia, hogy mit és miért tesz a magánéletében" - nyilatkozta Obadia.

A bíróság végül arra jutott, hogy az áldozat ellentmondásoktól mentesen, mindig azonosan idézte fel a történteket, amiket tudományos és technikai bizonyítékok, például DNS-minták és a telefonokról begyűjthető adatok is alátámasztanak.

A bíróság a börtönbüntetés mellett 20 ezer eurós kártérítésre is kötelezte a két elítélt nyomozót, akiknek tíz napjuk van fellebbezni az ítélet ellen. (Via BBC)