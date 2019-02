Will Grigg's on fire! Az északír EB-legenda megdöntötte a brit harmadosztály átigazolási rekordját

Átigazolási rekord született az angol harmadosztályú focibajnokságban. Az egykor szebb napokat látott Sunderland 4,6 millió euróért, (kb. 1,45 milliárd forintért) igazolta le a másodosztályú Wigan Athletictől az északír válogatott Will Griggst.

Azt a Will Griggst!

Az északír EB-legendát, aki magán az EB-n ugyan egy percet se játszott, az északír szurkolótábor viszont alkalmanként is hosszú perceken át ünnepelte őt tombolva, pusztán azért, mert remekül lehetett énekelni Gala "Freed from desire" című 90-es évekbeli eurodance-slágerére, hogy Will Griggs on Fire!.

Szurkolóinóta-rajongó ínyenceknek mondom, hogy a nemzetközi trendek magyarításában mindig is élen járó kispesti tábor már a 2016-os őszi idényben előállt a dal magyar változatával, miszerint:

Eppel a gólkirály! Az Újpest is tudja már,

hogy Eppel a gólkirály! Az Újpest is tudja már!

A jelenleg már a Kajrat Almatit erősítő Eppel Márton azzal érdemelte ki a magyar Griggs státusát, hogy a bajnokság első, július 16-i fordulójában gólt szerzett Újpesten. (Via MTI)