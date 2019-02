Megtalálták az argentin focista magángépét a La Mancha csatornában

A Sky News jelentése szerint megtalálták vasárnap annak a kisrepülőgépnek a roncsát, amely a Cardiff City labdarúgócsapatának játékosával, Emiliano Salával a fedélzetén tűnt el a radarképekről múlt hétfőn a La Manche-csatorna felett.

A keresést múlt csütörtökön befejezettnek nyilvánították, de magánadakozásból újraindult. Az eredményről értesítették a családot.

A 28 éves argentin támadó a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz, ezért utazott múlt hétfőn Franciaországból Angliába, de az egymotoros repülőgép pilótája - a rendőrség tájékoztatása alapján - 1500 méteres magasságban kérte, hogy alacsonyabban haladhasson el a Guernsey-szigetnél, majd az ereszkedés közben, 700 méteres magasságnál eltűnt a radarképekről.

A játékost az eltűnését megelőző héten klubrekordot jelentő, 17 millió euró (5,4 milliárd forint) körüli összegért igazolta le a Cardiff, amely most perre készül, mivel a játékos menedzsere és egy közvetítő egy 1984-ben gyártott, egymotoros repülőgépet foglalt le az útra, a gépet ráadásul egy részmunkaidős gázszerelő vezette, akinek jelen állás szerint egyáltalán nem biztos, hogy volt érvényes engedélye a repüléshez.

Sala a repülőről üzenetet hagyott egy barátjának, amiben már arról beszélt, hogy a géppel bajok vannak. A hangfelvétel szerint ezt mondta:

„Nagyon fáradt vagyok. Nantes-ban voltam, el kellett intéznem mindent, ezt is meg kellett csinálnom, azt is. Most már repülőn vagyok, amelyik úgy néz ki, mintha szét akarna esni. Megyek Cardiffba, tiszta őrület, holnap már edzésünk lesz az új csapatommal. Ha nem hallasz rólam másfél órán belül, nem tudom, küldjetek valakit, hogy megtaláljon. Kezdek félni.”