Elhunyt Matti Nykänen, az egyetemes sporttörténelem és a finnugor életstílus kiemelkedő alakja

55 éves korában elhunyt Matti Nykänen, minden idők egyik legnagyobb síugrója, aki sportkarrierje után celebként, bűnözőként és nagyon súlyos alkoholistaként maradt a finn hírek állandó szereplője.

Az 1963-ban született Nykänen az 1980-as évek elején csodagyerekként tűnt fel a síugrósport egén. A még tinédzser finn fantasztikus tehetség volt, aki tökéletes technikával és ütemérzékkel verte riválisait. Amikor kijött neki a lépés, márpedig ekkor éveken át gyakran kijött, a legjobbak is méterekkel maradtak el tőle.

Nykänen már az 1984-es szarajevói téli olimpián is nyert normál sáncon, négy évvel később pedig Calgaryban három aranyat nyert: normál- és nagysáncon, valamint csapatban is. Ennél többet ebben a sportágban nem is nagyon lehetett elérni, és Nykänen nem is próbálkozott vele. Utolsó versenyét 1989 első napján nyerte, ezek után pedig már nem vette komolyan a szakmát, és 1991-ben vissza is vonult.



A sportolóit egyébként is hagyományosan nagy becsben tartó Finnországban Nykänen mindig népszerű volt, de az már a visszavonulása előtt is világos volt, hogy ő nem csak egy kiváló versenyző. Alkoholproblémáiról már akkor is voltak hírek, meghökkentő aranyköpései pedig azóta is szállóigék. A legenda szerint ő volt az, aki egy verseny előtt feltett újságírói kérdésre, hogy mire szokott gondolni, mielőtt elrugaszkodik, azt válaszolta, hogy „általában a pinára, de most először ugranom kell”.

Nykänenről a visszavonulása óta eltelt három évtizedben folyamatosan a finn bulvárhírek főszereplője maradt. Hol popzenei karrierbe kezdett, hol szextelefon-szolgáltatást indított, hol sztriptízbárban dolgozott, hol megtért, hol csak valami marhaságot csinált iszonyatosan berúgva. Ez utóbbiak között voltak sajnos tényleg védhetetlen esetek is, mint amikor 2004-ben megkéselte egy ismerősét, miután az legyőzte hagyományos finn ujjszkanderben, valamint amikor 2009-ben megverte az akkori feleségét. Az előbbiért 26, az utóbbiért 16 hónapos börtönbüntetést kapott, de feleségei bántalmazását többször megúszta büntetés nélkül is.



Nykänen életének vicces, tragikus és botrányos fordulatairól már életében film készült, tényleg nem túlzás azt állítani, hogy ő volt a leghíresebb élő finn, még az ország kiváló Forma 1-es pilótáit is bőven lekörözve. Halála után a finn közszolgálati tévé azonnal különkiadással jelentkezett, minden finn lap internetes kiadása csak vele foglalkozik, és egymást követik az egykori külföldi pályatársak megemlékezései is. Halála oka egyelőre ismeretlen, múlt pénteken még énekesként lépett fel Helsinkiben.



Négyszeres olimpiai és ötszörös világbajnok síugró volt, akinek személyisége, annak minden hibájával együtt jóval túlnőtt a versenysport szűk keretein. Maradona, Muhammad Ali és még nagyon kevesek mellett ott a helye Matti Nykänennek is.