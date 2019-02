Már el is készült az ellenzéket betámadó Kárpátia-klip Fideszre szabott verziója

Múlt héten jött ki a 'nemzeti rock' műfajának egyik legismertebb hazai képviselője, a Kárpátia az Egyszerűen senkik vagytok! című klipjével, ami a hasonló megjelenésekhez képest nagyobb médiafigyelmet kapott.

Az ok egyszerű: a még pár évvel ezelőtt is Jobbik-közelinek számító zenekar ugyanis "bátran" beleszállt a teljes ellenzékbe, így a Jobbikba is, ráadásul olyan lendülettel, hogy még saját Facebook-követőik sem győzték gyalázni a zenekart. Az érezhető hangsúlyváltás nem sokkal azután történt, hogy a kormánypárt Figyelő tavaly szeptemberben egészoldalas cikkben támadta be a zenekart.

Pár napot kellett csak várni arra, hogy egy ismeretlen felhasználó elkészítse a klip Fideszre átszabott verzióját, amely a létező legegyszerűbb eszközre épül: a dal maradt egy az egyben az eredeti, az ellenzéki politikusok viszont kormányközeli figurákra lettek cserélve: