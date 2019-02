Umbuldáló krokodilok árasztottak el egy ausztrál várost

A hatóságok arra figyelmeztették Townsville városának lakóit, hogy legyenek különösen körültekintetőek, miután a várost száz évenként egyszer sújtó esőzés érte, az áradások következtében pedig krokodilok és kígyók is a házak közelébe kerülhetnek.

A településről több mint 1100 embert menekítettek már ki. Az előrejelzések szerint további eső várható, 20 ezer otthon lehet veszélyben.

Utcán fotózott példány Fotó: ERIN HAHN/AFP

A mentőalakulatok helikopterekkel és hajókkal próbálják menteni az embereket, rövid időn belül több mint ezer hívás futott be hozzájuk. Az özönvíz önmagában problémát jelent, de súlyosbítja a helyzetet a már említett krokodilok felbukkanása, melyek a legváratlanabb helyeken tűnhetnek most fel: fotóztak már példányt autóbehajtón és egy fán is.

Townsville városára több mint egy méternyi eső hullott a múlt héten. Ez hússzor több mint amennyi az év ezen szakán megszokott. (BBC)