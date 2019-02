Kansasban enyhítettek egy pedofil férfi ítéletén, mert a bíró szerint a 13 és 14 éves lányok is tehetnek a történtekről

Michael Gibbens bíró csökkentette annak a 67 éves férfinak a büntetését, aki egy 13 és egy 14 éves lánnyal feküdt le, mert úgy ítélte meg, hogy ebben az esetben a lányok „inkább agresszorok voltak, mint résztvevők”. Ezért Raymond Sodent az ebben az esetben járó 13 év helyett csak 5 év 10 hónap börtönre ítélte.

Fotó: Kansas Department of Corrections





A bíró az enyhítést azzal indokolta, hogy a lányok önként mentek be Soden házába és a szexért felajánlott pénzt is elfogadták. Hangsúlyozta, hogy bizonyos dolgok áruba bocsátása még felnőtteke setében is törvénytelen.

Ugyanakkor az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, a gyerekjogi szervezetek pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy a lányok áldozatok voltak, nem agresszorok, és a szexuális visszaélésért sosem lehet az áldozatokat hibáztatni. (BBC)