Egy amerikai megyében az oltásellenesek is megtértek, amikor kitört a kanyarójárvány

500 százalékkal ugrott meg a kanyaró elleni oltás utáni kereslet a Washington állambeli Clark megyében, miután egészségügyi válsághelyzetet kellett elrendelni a járvány miatt. Pedig a megyében nagyon elterjedtek voltak az oltásellenes hiedelmek, a 2017/2018-as tanévben csak az óvodások 76,5 százaléka volt beoltva a betegség ellen, ami hozzájárulhatott a betegség terjedéséhez.

Január 1-je óta a megyében már 50 kanyarós esetet regisztráltak és még 11 embert megfigyelés alatt tartanak. Ezért az oltóanyagra leadott rendelések száma januárban elérte a 3150-et, ami ötszörös ugrás a tavalyi számhoz (530) képest.

Európában is baj van

Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális irodája csütörtökön közölte, hogy Európában megháromszorozódott a kanyarós esetek száma 2018-ban az azt megelőző évhez képest.

Tavaly 82 596 kanyarós esetet regisztráltak, ami az elmúlt évtized legnagyobb száma, ráadásul a rekord már az év első felében megdőlt. A kanyaróvírussal fertőzöttek száma ötszöröse a 2016-ban regisztráltnak. Tavaly 72 ember halt bele a betegségbe Európában, az esetek 61 százaléka igényelt kórházi ellátást.

Az esetek több mint felét Ukrajnában regisztrálták, szám szerint 53 218-at. Ezt követte Szerbia 5076 és Izrael 2919 esettel. Utánuk Franciaország (2913) , Olaszország ( 2517) , Oroszország(2256), Grúzia(2,203) , Görögország (2193) , Albánia (1466) és Románia ( 1087) következik csökkenő sorrendben a legfertőzöttebb országok tízes listáján, ami az esetek 92 százalékát teszi ki.