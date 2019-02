Több polgármester-jelölttel lép a nyilvánosság elé Márki-Zay mozgalma

Két hét múlva, február 24-én mutatkozik be hivatalosan is a nyilvánosságnak Márki-Zay Péter mozgalma, a Mindenki Magyarországa, közölte a Népszavával a hódmezővásárhelyi polgármester. Az eseményen több jelenlegi ellenzéki polgármestert, valamint jelölteket is bemutatnak. A mozgalom célja az, hogy az októberi önkormányzati választáson egy közös ellenzéki jelölt induljon a fideszessel szemben. Az eddigi munkáról Márki-Zay elmondta, összerakták és fejlesztik az informatikai hátteret, és a kommunikációs csapat is összeállt.

"A vidéki ellenzék szervezetlensége volt az egyik legfőbb oka a Fidesz kétharmados győzelmének,"

jelentette ki. Konkrét településeket nem említve elárulta, hogy több helyen már megállapodtak az ellenzéki pártok a közös jelöltjeikről.