A paparazzik elkezdték beperelni a sztárokat

Évtizedek óta tudni, hogy mennyire feszült a viszony a hírességek, illetve a paparazzik között, és hogy ez a feszültség milyen gyakran feljelentésekkel meg perekkel ér véget. De mint a BBC írja, az elmúlt években látványos változás történt: egyre gyakrabban a lesifotósok jelentik fel a hírességeket, nem pedig fordítva, ahogy hosszú éveken át történt.

Az elmúlt pár évben többek között Jennifer Lopeznek vagy Gigi Hadid modellnek is azért kellett bíróságra mennie, mert egy paparazzi feljelentette őket. A vád minden esetben ugyanaz volt: a sztárok a közösségi oldalaikra rakták ki a paparazzik által készített fotókat.

Mert míg az viszonylag tiszta mindenkinek, hogy az ügynökségek által képviselt, profi fotóssal készült, beállított fényképeket nem használhatják szabadon a közösségi médiás felületeiken, akadtak többen, akik nem gondolták ugyanezt a tudtuk és engedélyük nélkül készített lesifotós képekről, és előfordult, hogy egy-egy ilyen fotót tettek ki Instagramra.

Jennifer Lopez Fotó: Michael loccisano/AFP

A nyugati országokban érvényes szerzői jogi törvény viszont ezeknek a fotóknak a készítőit is védi. A közösségi média pedig még tovább bonyolította a dolgokat, hiszen például Twitteren a megosztás funkció miatt sokszor az eredeti jogtulajdonostól nagyon messzire kerül el egy fotó, mire azt a képen látható személy felhasználja.

A tét ráadásul hatalmas, hiszen a legismertebb amerikai sztárok egy-egy Insta-posztja simán megér a hirdetőknek akár egymillió dollárt is. Nem véletlen, hogy az első ilyen pereskedés épp az Insta egyik legnagyobb hatású szereplője, Khloe Kardashian körül tört ki: ő egy saját magáról készült lesifotót tett ki 2017-ben, ami után beperelte őt az a brit ügynökség, amely megvette a fotót a paparazzitól, és eladta a brit bulvárlapnak, a Daily Mailnek. Kardashian végül törölte a fotót, és a két fél megegyezésével ért véget a per, de attól még a hasonló ügyek sorra jelennek meg.

Khloe Kardashian egyszer még Twitteren is kiakadt azon, hogy engedélyt kell kérnie ahhoz, hogy egy róla készült fotót reblogojon, miközben a paparazzik jogszerűen követhetik és zaklathatják őt, ennek ellenére sem használhatja az így készült fotókat.

Február elején Gigi Hadid modellt is elérték a feljelentések: a vád szerint az Instagramján legalább 50 olyan fotó szerepelt róla, melyeknél nem volt feltüntetve a készítő, míg Jennifer Lopezt egy, az Insta-storyba kirakott, mindössze 24 órán át látható fotóért perelték.

A BBC-nek nyilatkozó jogi szakértő szerint egyre gyakoriabbak a szerzői jogi trollok, akik vadásznak a hasonló pereskedési lehetőségekre. És nem csak magukat a hírességeket támadják be, hanem sokszor a rajongói oldalakat is.

Egyelőre az is nagy kérdés, hogy mi lesz ezekben az ügyekben a bírósági gyakorlat. A hírességek fő védelmi eszköze lehet az a törvény, amely kimondja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy nevének és arcképének kereskedelmi értékesítésébe beleszólhasson. Ezzel érvel a bíróság előtt az NFL-sztár Odell Beckham Jr. is, akit szintén egy lesifotós kép megosztásáért perelt be egy ügynökség.