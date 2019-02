Ezrek menekülnek a bozóttűz elől Új-Zélandon

A Tasmán-öböl, ahol most bozóttüzek miatt ezrek menekülnek. Fotó: Google Maps

Mintegy háromezer embernek kellett otthonát hátrahagyva menekülnie a fenyegető bozóttűz miatt Új-Zéland Déli-szigetén, Wakefield városánál. A lángok hat napja, Nelson közelében csaptak fel, de egyelőre nem sikerült megfékezni a tüzet.

A lángok terjedését az erős szelek is támogatják, a hatóságok ezért attól tartanak, hogy vasárnap drámaira fordulhat a helyzet. Jacinda Ardern, az ország miniszterelnöke közleményében csak reményét tudta kifejezni, hogy "az időjárás is velünk lesz".

A most pusztító bozóttűzhöz hasonlót 1965 óta nem láttak. A helyi parlamenti képviselő, Nick Smith szerint a térség olyan, mint egy fűrészporos láda, hetvenezer polgár van veszélyben.

A tűz oltásában huszonhárom helikopter és két repülőgép is részt vesz. Erre szükség is van, mert bár a meteorológia esőt jósol keddre, de a csapadék pont elkerülheti a veszélyeztetett részeket. (Via BBC)