Jegesmedve-invázió miatt hirdettek szükségállapotot Novaja Zemlján

Több mint 52 alkalommal bukkantak fel jegesmedvék az elmúlt hetekben Belusja Gubánál Oroszország legészakibb vidékén, a Jeges-tengeren lévő Novaja Zemlja szigetcsoportnál. 6-10 egyed rendszeresen a település területén tartózkodik. A medvék számos esetben támadtak emberekre is, rendszeresen törnek be hivatalokba is.

A helyzetre tekintettel az arhangelszki régió kormányzója szükségállapotot vezetett be. Ezt azzal indokolta, hogy a jegesmedvék nagy tömegben árasztottak el lakott területeket. Egy helyi lakos elmondta, hogy bár 1983 óta él Novaja Zemlján, de a környéken soha nem volt ennyi belőlük.

Emiatt tájékoztatása szerint helyi iskolák, óvodák, illetve egyszerű lakosok is számtalan panaszt tettek, követelve, hogy a hatóságok szavatolják biztonságukat. Félnek elhagyni lakóhelyüket, napi rendszeres közlekedésük is veszélyes. A szülők félnek gyerekeiket iskolába, óvodába vinni, mondta a kormányzó.

A területre egy különleges szakértői csoportot vezényeltek, hogy segítsen az embereket megvédeni az állatok támadásától. Ezzel egy időben ugyanakkor az orosz környezetvédelmi hatóság nem adott engedélyt arra, hogy a veszélyeztetett faj egyes példányait kilőjék.

A medvék az északi-sarki felmelegedés, a jégsapka olvadása miatt húzódhattak délebre. (Via MTI)