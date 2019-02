Tizenöt éven belül a magyar áramtermelő kapacitás felét kell pótolni

Elsősorban a kieső erőművi kapacitások miatt van szükség új erőművek építésére, állapította meg tanulmányában a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átvételi Rendszerirányító Zrt. Addigra ugyan az áramfogyasztásunk is nőhet tíz százalékkal, de sokkal nagyobb problémát jelent, hogy a mostani, 8600 megawatt összteljesítményű erőművi kapacitás csaknem felének, 4000 megawattnyi termelőkapacitásnak jár le az üzemideje.

A megszűnés döntően a nagyerőműveket érinti: a szénerőművek csaknem teljesen eltűnhetnek, és a legöregebb atomerőművi blokknak is lejár az élettartam-meghosszabbítása. A MAVIR tervei szerint ezen részben segíthet a meglévő erőművek felújítása, üzemidejük meghosszabbítása. A cég tervei szerint amúgy 2033-ra 5500 megawattnyi új erőművi kapacitással számol, de ebben már a két új paksi blokk beüzemelése is benne van, az pedig korántsem biztos, hogy ha egyáltalán, akkor addigra elkészüljön az új atomerőmű. (Via MTI)