Házakkal és havi illetménnyel engeszteli Hasogdzsi négy gyermekét Szaúd-Arábia

Családhoz közel álló és szaúdi hatósági forrásokra hivatkozva közölte a The Washington Post, hogy a tavaly októberben meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi négy gyermeke több millió dolláros házakat, és dollárban öt számjegyű havi illetmény kap Szaúd-Arábiától. A lap, aminek meggyilkolt újságíró is munkatársa volt, úgy tudja, hogy az engesztelés mértékéről maga Szalmán király döntött, és az jelentősen emelkedhet, ha jogerősen elítélik a gyilkossággal vádolt halálbrigádot. Hasogdzsi két fia és két lánya közül, csak egy, Szaláh él a királyságban, és testvéreivel ellentétben nem is tervezi, hogy az Egyesült Államokba költözzön.

Hasogdzsi 2014-ben Fotó: MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP

A WP szerint az egyenként négymillió dollárt érő Vörös-tenger partján fekvő Dzsidda városában található házakkal, és a havi utalással Szaúd-Arábia azt szeretné elérni, hogy a Hasogdzsi-családdal hosszú távú megállapodást kössenek, hogy a juttatásokért cserébe, kerülik a nyilvánosságot és a nyilatkozatokat sem tesznek.